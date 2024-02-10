Урок литературы в третьем классе закончился обрушением потолка Kub Mash: потолок обрушился на учеников третьего класса в адыгейской школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школе № 25 Республики Адыгея на учеников третьего класса рухнул потолок во время урока литературы, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Обрушение произошло на первом этаже здания.

По информации канала, ситуация развернулась в адыгейском поселке Энем. Дети находились на уроке, когда на них неожиданно посыпались фрагменты потолка. Один из учеников попал в больницу с ушибом плеча, остальные школьники не получили серьезных травм. Как отметили сами дети, перед обвалом в классе тряслись стены.

Родители учеников считают, что обрушение произошло из-за ремонта туалета, который проводится во время занятий. В санузле меняют кафель, однако процесс должны были завершить до окончания каникул. Мать одного из школьников заявила, что с понедельника детей переведут в другое крыло здания, где в настоящее время не делают ремонт.

Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба записал видеообращение к согражданам на фоне полыхающей школы в селе Грива. На опубликованных кадрах он объявил, что у него есть «не очень хорошее сообщение». Он пояснил, что пожар начался с электрощитка, от которого огонь перекинулся на пищеблок и помещения производственных мастерских. Уйба добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.