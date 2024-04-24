Урок физкультуры закончился смертью 12-летнего мальчика В Ростовской области возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

12-летний мальчик скончался на уроке физкультуры в школе города Донецка Ростовской области после того, как почувствовал недомогание и потерял сознание, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. Поскольку смерть школьника произошла на территории образовательного учреждения в учебное время, было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Учитывая, что смерть ребенка наступила на территории образовательного учреждения в учебное время, по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в публикации.

Представители ведомства добавили, что в настоящее время следователи допрашивают очевидцев произошедшего, а также педагогический состав школы. Кроме того, специалистами была истребована медицинская документация о состоянии здоровья погибшего мальчика. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее похожий случай произошел в Татарске Новосибирской области, там 13-летний мальчик умер после тренировки по волейболу в школе. Тренер пытался реанимировать ребенка, у которого начались судороги, однако школьник скончался в больнице. У мальчика остановилось сердце.