Урок физкультуры в Саратове закончился отравлением детей В Саратове пять девочек отравились парами хлора во время посещения бассейна

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Несколько девочек после урока физкультуры в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского пожаловались на недомогание, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, детей доставили в больницу с подозрением на отравление парами хлора.

Предварительно установлено, что сегодня, 13.11.2023, во время урока физкультуры, проходящего в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, несколько девочек, обучающихся в ГАОУ СО «Лицей-интернат 64», почувствовали недомогание. Они доставлены в медицинское учреждение с подозрением на отравление парами хлора, — сообщили в прокуратуре.

По факту инцидента ведомство провело проверку в СГУ им. Н. Г. Чернышевского. По итогам учебному заведению внесли представление, которое находится на рассмотрении.

В Министерстве здравоохранения региона заявили, что всего с отправлением легкой степени обратились пять девочек. Две из них отказались от госпитализации, а троих доставили в стационар в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее в Чите выявили отравление пациентов краевой детской больницы. По последним данным, зафиксировано девять случаев острой кишечной инфекции. В Роспотребнадзоре по региону уточнили, что лабораторные исследования показали норовирус у пятерых детей, проходящих лечение в отделении оториноларингологии. Специалисты продолжают эпидемиологическое расследование и медицинское наблюдение за больными и лицами, которые с ними контактировали.