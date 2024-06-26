«Уроды»: и. о. главы Дербента жестко высказался о террористах И. о. главы Дербента Кулиев: террористы не имеют никакого отношения к религии

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Ахмед Кулиев

Убитый во время теракта в Дагестане протоиерей Николай Котельников был символом Дербента, заявил исполняющий обязанности главы города Ахмед Кулиев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, террористы и их действия не имеют никакого отношения к религии.

Эти негодяи никакого отношения к религии не имеют. По сегодняшний день я задаю вопрос: откуда они, такие уроды, рождаются? Потому что религиозной темы здесь никакой нет. 21 сотрудник погиб в Махачкале и Дербенте — все они мусульмане. А где здесь религиозная тема? Мы все знаем, откуда ноги растут. Я думаю, в ближайшее время это решим в принципе, — заявил Кулиев.

Говоря об отце Николае, он подчеркнул, что весь город его любил и ценил. Граждане относились к протоиерею с большим уважением. Миссией Котельникова было духовное очищение и воспитание, добавил Кулиев. Исполняющий обязанности главы Дербента также пообещал оказать материальную помощь храму.

Заместитель мэра Дербента Видади Зейналов в свою очередь назвал Котельникова душой города. Он заявил, что протоиерей пользовался большим уважением среди горожан и за время своей службы смог наладить теплые межконфессиональные отношения.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. Убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.