Урбанист Варламов назвал шесть причин появления пыли в Новосибирске

Блогер и урбанист Илья Варламов считает, что проблемы с большим количеством пыли на улицах Новосибирска связаны с некачественным благоустройством, парковкой на газонах, уничтожением деревьев и открытым грунтом. Он также высказал предположение, что причина может заключаться в шипованных покрышках и песке, которым зимой посыпают дороги в городе, пишет «Сиб.фм».

По мнению блогера, этим причинам уделяется мало внимания. Раскритиковал Илья Варламов и борьбу с пылью с помощью реагента. Траты на него в размере 10 миллионов рублей он считает необоснованными, — пишет издание.

Он также напомнил о словах мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который считает, что проблемы с пылью в городе связаны с запылённостью стройки. Варламов порекомендовал ему взять на вооружение японскую методику, по которой инструменты и технику моют на строительной площадке после работы.

Ранее Варламов раскритиковал реакцию начальника полиции Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова на огромные очереди в медучреждениях Екатеринбурга. Варламов обратил внимание на то, что Мешкова возмутили не очереди в поликлиниках, а опубликованные фотографии.