Уральскому дальнобойщику выписывали штрафы, пока он умирал от инсульта На Урале за парковку оштрафовали дальнобойщика, который едва не умер от инсульта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уральского дальнобойщика, которого сотрудники ГИБДД на шесть часов оставили без помощи во время инсульта, оштрафовали за неправильную парковку и непристегнутый ремень, сообщила «Российской газете» его супруга Екатерина. Женщина утверждает, что штрафы датированы тем же днем, в который ее муж едва не умер, — 5 января.

Я просто ошалела, когда на «Госуслуги» пришли сообщения о выписанных на мужа штрафах за неправильную парковку и не пристегнутый ремень. Датированы они были тем самым днем, когда Роман с инсультом чуть не погиб, — рассказала она.

Семья смогла получить протоколы только через следователей. Данные документов подтвердили, что они были оформлены в день ЧП, 5 января, на 158-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, когда он умирал от инсульта в холодной кабине.

Медикам удалось спасти мужчину и поставить его на ноги. Он завершил реабилитацию, но о событиях того дня ничего не помнит.

Дальнобойщик почувствовал себя плохо прямо во время рейса, вследствие чего тягач с прицепом вынесло с полосы. Прибывшие по вызову диспетчера на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции приняли мужчину за пьяного и не стали вызывать врачей.

Приехавший к пострадавшему коллеге водитель рассказал, что мужчину оставили «трезветь» в холодной кабине с отключенной печкой. Позднее медики доставили дальнобойщика в больницу, где у него диагностировали геморрагический инсульт. При этом в организме россиянина не обнаружили никаких следов алкоголя или наркотических веществ.