Уральского пикапера держат на свободе и не спешат проверять на вменяемость Нападавшего на девушек студента из Екатеринбурга оставили на свободе

22-летнему студенту Уральского федерального университета, который избивал девушек при отказе в знакомстве, до сих пор не провели психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную еще в апреле на начало июня. Сторона защиты молодого человека обжаловала решение Октябрьского районного суда о его помещении в стационар психиатрической больницы, где должна была пройти проверка его эмоционального самочувствия, сообщает 66.ru со ссылкой на свой источник.

В Свердловском областном суде подчеркнули, что дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

В марте 2024 года в полицию пожаловались четыре девушки, заявившие, что один и тот же мужчина нападал на них после отказа в знакомстве. Против него завели уголовное дело по статье о побоях. При этом сам Гребенкин объяснил свои действия тем, что «был в состоянии аффекта» и ему стало обидно из-за грубого отказа. Гребенкину грозит до двух лет лишения свободы по статье 116 УК РФ «Побои».

Ранее появилось видео избиения 54-летнего мужчины на парковке в центре Екатеринбурга. Один из нападавших сбил екатеринбуржца с ног ударом по голове, после чего мужчину несколько раз ударил ногами другой нападавший. Единственным подозреваемым стал Евгений М., но он пока остается на свободе.