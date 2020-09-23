Уральского блогера требуют посадить на 20 лет за торговлю наркотиками

Основатель известного в Екатеринбурге паблика «ДПС онлайн!» в соцсети «ВКонтакте» Данил Каличонок может отправиться в колонию на 20 лет. 31-летнего блогера и бизнесмена обвиняют в торговле наркотиками.
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Жизнь Каличонка складывалась довольно успешно: он окончил вуз, стал экономистом, открыл ИП, женился и обзавёлся ребёнком. Однако в феврале 2019 года его карьера и семейные отношения оказались под угрозой — полиция нашла 700 граммов мефедрона в автомобиле мужчины. Следствие оценило это количество как «особо крупный размер». В тот же день задержали друга Каличонка — Игоря Мещерякова, в его квартире нашли около 400 граммов наркотического вещества.
Двух приятелей обвиняют в организации интернет-магазина для торговли наркотиками. Сам блогер это отрицает и уверяет, что найденный в машине мефедрон он изготовил для себя.
Мы долго спрашивали оперативников: почему не установлена ни площадка, ни вид этого магазина, почему нет скриншотов его страниц или каких-то других подтверждений его существования? Полицейские ответили, что они видели этот интернет-магазин, но не стали никак его фиксировать, — рассказал изданию адвокат Каличонка Вячеслав Войнов.
Юрист добавил, что Мещеряков, который активно сотрудничает со следствием, также не смог назвать адрес этого интернет-магазина. Следствие попросило для друга блогера 11 лет колонии.
Нас очень удивила позиция гособвинения, что одному подсудимому попросили 11 лет колонии, а другому 20 лет, хотя части статьи у них одинаковые, — отметил адвокат.
Супруга Каличонка Мария в беседе с изданием сообщила, что муж догадывался, что его ждёт большой срок, поэтому просил, чтобы девушка его забыла и строила свою жизнь без него.
В августе Сосновский районный суд Челябинска вынес приговор 34-летнему спортсмену и борцу за трезвость Антону Худякову. Мужчину признали виновным в торговле наркотиками и приговорили к 11 годам колонии строгого режима, писал NEWS.ru. Суд установил, что Худяков забрал три свёртка с наркотиками из тайника в посёлке Большой Исток в Свердловской области.
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