Уральского блогера требуют посадить на 20 лет за торговлю наркотиками

https://static.news.ru/photo/17b62ce2-fdc0-11ea-85b4-fa163e074e61_660.jpg Данил Каличонок Фото: vk.com/kalichonok

Основатель известного в Екатеринбурге паблика «ДПС онлайн!» в соцсети «ВКонтакте» Данил Каличонок может отправиться в колонию на 20 лет. 31-летнего блогера и бизнесмена обвиняют в торговле наркотиками.

Как пишет «КП в Екатеринбурге», Каличонок стал известен в Свердловской области около шести лет назад. В основанном им паблике водители предупреждали друг друга о постах ГИБДД на дорогах. Сам блогер снимал на видео свои встречи с автоинспекторами, а также активно выступал за тонировку стёкол.

Жизнь Каличонка складывалась довольно успешно: он окончил вуз, стал экономистом, открыл ИП, женился и обзавёлся ребёнком. Однако в феврале 2019 года его карьера и семейные отношения оказались под угрозой — полиция нашла 700 граммов мефедрона в автомобиле мужчины. Следствие оценило это количество как «особо крупный размер». В тот же день задержали друга Каличонка — Игоря Мещерякова, в его квартире нашли около 400 граммов наркотического вещества.

Двух приятелей обвиняют в организации интернет-магазина для торговли наркотиками. Сам блогер это отрицает и уверяет, что найденный в машине мефедрон он изготовил для себя.

Мы долго спрашивали оперативников: почему не установлена ни площадка, ни вид этого магазина, почему нет скриншотов его страниц или каких-то других подтверждений его существования? Полицейские ответили, что они видели этот интернет-магазин, но не стали никак его фиксировать, — рассказал изданию адвокат Каличонка Вячеслав Войнов.

Юрист добавил, что Мещеряков, который активно сотрудничает со следствием, также не смог назвать адрес этого интернет-магазина. Следствие попросило для друга блогера 11 лет колонии.

Нас очень удивила позиция гособвинения, что одному подсудимому попросили 11 лет колонии, а другому 20 лет, хотя части статьи у них одинаковые, — отметил адвокат.

Супруга Каличонка Мария в беседе с изданием сообщила, что муж догадывался, что его ждёт большой срок, поэтому просил, чтобы девушка его забыла и строила свою жизнь без него.

В августе Сосновский районный суд Челябинска вынес приговор 34-летнему спортсмену и борцу за трезвость Антону Худякову. Мужчину признали виновным в торговле наркотиками и приговорили к 11 годам колонии строгого режима, писал NEWS.ru. Суд установил, что Худяков забрал три свёртка с наркотиками из тайника в посёлке Большой Исток в Свердловской области.