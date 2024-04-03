Уральский студент получил четыре отказа в знакомстве и угодил за решетку Суд в Екатеринбурге арестовал на восемь суток нападавшего на девушек студента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на восемь суток 21-летнего местного жителя, который нападал на девушек после отказа с ним знакомиться, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Его признали виновным в мелком хулиганстве. По данным портала E1.RU, речь идет о студенте Уральского федерального университета Дмитрии Гребенкине.

Октябрьский суд арестовал на восемь суток «пикапера», задержанного за хулиганские действия в отношении прохожих. Сотрудники отдела полиции № 7 задержали местного жителя 2002 года рождения в аэропорту Кольцово, когда он пытался вылететь в Москву, — говорится в сообщении пресс-службы.

В конце марта четыре жительницы Екатеринбурга рассказали, что один и тот же мужчина нападал на них после отказа в знакомстве. В трех случаях нападения произошли недалеко от УрФУ. Сам Гребенкин объяснил свои действия тем, что «был в состоянии аффекта».

Она мне очень грубо отказала, и мне стало обидно. Готов принести извинения, загладить моральный вред. <...> Таких эпизодов было четыре. Не буду знакомиться больше вообще, — так студент оправдался за поступок.

Ранее в Сочи военный пенсионер задержал двоих студентов, которые попытались поджечь его дом. Выяснилось, что один из подозреваемых решил отомстить возлюбленной и ее родителям, но перепутал адреса и разлил горючую жидкость из канистры на гаражные пристройки соседнего дома, в котором живет военный пенсионер. Мужчина быстро среагировал на поджог и успел задержать одного из злоумышленников.