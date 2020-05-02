Уральский перинатальный центр посадили на карантин из-за COVID-сотрудника

В перинатальном центре Первоуральска в Свердловской области ввели карантин. Один из сотрудников учреждения заразился коронавирусной инфекцией.
Как сообщает оперштаб региона, заболевший обнаружился благодаря регулярному тестированию. Его служебные обязанности не предполагают непосредственного взаимодействия с пациентами. Сейчас пациентки госпиталя перенаправляются в перинатальный центр Екатеринбурга.
По данным на 2 мая, в Свердловской области зарегистрировано 1016 случаев заражения COVID-19, 153 человека уже выздоровели.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека
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