https://static.news.ru/photo/79c2a130-2572-11ea-bb45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецназ ФСИН в Златоусте Челябинской области выступил в школе № 21 на церемонии посвящения детей в кадеты. Силовики показали применение приёмов разгона демонстрантов.

Как сообщает Znak.com, взвод спецназа в форме и со щитами продемонстрировал, как выполняется команда по нанесению ударов,

Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей! — приказал руководитель, после чего бойцы выполнили соответствующие движения.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Росгвардии в Татарстане задействовали школьников в учениях по противодействию массовым беспорядкам. О мероприятии, проходившем в населённом пункте Новотроицкое Тукаевского района, рассказала пользовательница Instagram Екатерина Пантелеева. По её словам, росгвардейцы отрабатывали свои действия на учащихся 9-го класса местной школы. Их просили атаковать силовиков, а те, в свою очередь, «скручивали и давали отпор» подросткам.