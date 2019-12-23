Спецназ ФСИН в Златоусте Челябинской области выступил в школе № 21 на церемонии посвящения детей в кадеты. Силовики показали применение приёмов разгона демонстрантов.
Как
Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей! — приказал руководитель, после чего бойцы выполнили соответствующие движения.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Росгвардии в Татарстане задействовали школьников в учениях по противодействию массовым беспорядкам. О мероприятии, проходившем в населённом пункте Новотроицкое Тукаевского района, рассказала пользовательница Instagram Екатерина Пантелеева. По её словам, росгвардейцы отрабатывали свои действия на учащихся 9-го класса местной школы. Их просили атаковать силовиков, а те, в свою очередь, «скручивали и давали отпор» подросткам.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен