Уральские зэки прочитали рэп о вакцине от COVID-19

Фото: ГУФСИН Свердловской области/youtube.com

В Сети набирает популярность ролик с танцами активисток общественной организации «Центр калланетики и танца». В танце приняли участие более 30 женщин. Участницы исполнили национальный танец в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов.

Позитивное видео, где жительницы города, несмотря на морозы, танцуют на улице, сразу же набрало большую популярность среди пользователей социальных сетей, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство. По словам...