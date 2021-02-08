Уральские зэки прочитали рэп о вакцине от COVID-19

Заключённые исправительной колонии № 12 города Тагил Свердловской области прочитали рэп с призывом делать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщили в местном ГУФСИН.
При поддержке воспитательного отдела творческой группой осуждённых ИК-12 был создан видеоролик «Спутник V», мотивирующий пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится на сайте ведомства.
Музыку и слова для песни заключённые придумали сами. В тексте кратко рассказывается история возникновения коронавируса и говорится о «спасении», которое нашли российские учёные, — вакцине «Спутник V».
Прививка — это вам не ерунда. Саша, пойдёшь прививаться? О, да! <...> Нет эффективнее вакцины — весь мир признаёт. По России вакцинация вовсю идёт. Все дружно ставим прививку made in Russia, на зависть Западу вакцина наша одобрена Роспотребнадзором, вскоре ждём её и у себя мы за забором, — поют зэки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в рамках обязательного государственного страхования жизни и здоровья своих сотрудников МВД, Росгвардия, ФСИН, Министерство обороны и МЧС ежегодно тратят миллиарды рублей на заключение контрактов со страховщиками. Как удалось выяснить NEWS.ru, некоторые ведомства расходуют существенно больше денег на эти процедуры, чем в реальности получают застрахованные лица.