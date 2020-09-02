Уральские казаки попросили Путина запретить фестиваль ЛГБТ

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Уральские казаки обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой запретить неделю гордости ЛГБТ. Отмечается, что фестиваль должен начаться в Екатеринбурге 7 сентября.

Как сообщает URA.RU, решение обратиться к президенту было принято на казачьем кругу (собрании). Заместитель атамана станицы Горный Щит Олег Богуневич заявил, что поддержать уральцев готовы казаки из других регионов России.

Мы не должны оставить всё это (фестиваль ЛГБТ. — NEWS.ru) без ответа, — заявил заматамана.

При этом казаков поддержали представители национальных диаспор, а также религиозных конфессий. Руководитель свердловских мусульман имам Хазрат, присутствующий на сходе, также пошутил, что в Библии и Коране нет расхождений в том, как относиться к лицам нетрадиционной ориентации.

Как писал NEWS.ru, блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и администрацию президента РФ с призывом проверить законность запланированной акции гомосексуалистов.

По его данным, представители этого сообщества намерены «с песнями-плясками» рассказать о «местах гордости» ЛГБТ в Екатеринбурге, провести экскурсии по городу и потанцевать.