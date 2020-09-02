Уральские казаки попросили Путина запретить фестиваль ЛГБТ

Уральские казаки обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой запретить неделю гордости ЛГБТ. Отмечается, что фестиваль должен начаться в Екатеринбурге 7 сентября.
Как
Мы не должны оставить всё это (фестиваль ЛГБТ. — NEWS.ru) без ответа, — заявил заматамана.
При этом казаков поддержали представители национальных диаспор, а также религиозных конфессий. Руководитель свердловских мусульман имам Хазрат, присутствующий на сходе, также пошутил, что в Библии и Коране нет расхождений в том, как относиться к лицам нетрадиционной ориентации.
Как писал NEWS.ru, блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и администрацию президента РФ с призывом проверить законность запланированной акции гомосексуалистов.
По его данным, представители этого сообщества намерены «с песнями-плясками» рассказать о «местах гордости» ЛГБТ в Екатеринбурге, провести экскурсии по городу и потанцевать.
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