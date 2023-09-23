«Уральские авиалинии» дважды сломали инвалидную коляску паралимпийца со СМА E1: «Уральские авиалинии» дважды сломали инвалидную коляску паралимпийца со СМА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паралимпиец Николай Руденко обвинил компанию «Уральские авиалинии» в порче автоматизированной коляски, сообщает E1.ru. 39-летний спортсмен с диагностированный заболеванием СМА, вызывающим дистрофию мышц, потерял возможность передвигаться самостоятельно из-за того, что персонал не учел все просьбы при транспортировке коляски во время перелетов между Москвой и Сочи.

Мы просили сотрудников авиакомпании поставить [коляску] в стороне и ничего на нее не грузить. Не снимать с нее аккумулятор без нас и не ставить его на место, потому что есть определенная специфика. Когда мы с женой прилетели в Сочи, то увидели, что аккумулятор висит неправильно. Из-за этого в коляске повредили проводку. Двигатель стучал, и правое колесо было повреждено, — рассказал Николай.

При обратном перелете на коляску, предположительно, положили слишком большое количество багажа.

В ней все было сорвано, вырвано, на нее нельзя было сесть, потому что она вся шаталась, рама была искривлена. Я им сказал, что они меня просто лишили ног, — рассказывает паралимпиец.

Компания согласилась выплатить компенсацию для закупки новой коляски, но возник вопрос о сумме. Руденко заявил, что на закупку требуется 100 тысяч рублей. В компании затребовали подтверждающий эту сумму чек, но чека у спортсмена нет, поскольку средство индивидуальной мобильности было предоставлено Фондом социального страхования. Новую коляску он может получить от фонда только спустя пять лет.

В начале сентября в Петергофском музее девушку на инвалидной коляске не пропустили в учреждение, опасаясь за сохранность исторической лестницы. Девушка уточнила, что ей предложили затащить коляску наверх, чтобы не поцарапать лестницу, однако в музей она пришла только с мамой.