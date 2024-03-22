Уральская белка потеряла три лапы и потомство На Урале белка со сломанными лапами родила раньше срока и потеряла потомство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге нашли беременную белку, которой сломали все лапы, сообщает Telegram-канал Baza. У животного на фоне стресса случились преждевременные роды, ее бельчата погибли. При этом зверек лишился не только потомства, но и конечностей.

Белку со сломанными лапами нашли в березовой роще в Академическом районе. На момент обнаружения она была в положении. Животное забрала себе волонтер, которая и приняла роды. Бельчата не выжили.

Волонтер передала белку ветеринарам. Специалисты, обследовав животное, решили ампутировать ей три лапы. Сейчас она приходит в себя и чувствует себя нормально. Зверька решили назвать Мартой.

Ранее сообщалось, что кот по кличке Кардамон лишился лап после того, как более пяти дней прожил с конечностями, туго завязанными веревками. Питомца могли отдать в ненадежные руки, считают волонтеры.

До этого стало известно, что живущий в поселке Первомайское в Ленинградской области уроженец Кении голыми руками разорвал попугая своей пятилетней дочери. Ему не понравилось, что девочка не хотела назвать птицу в честь его родины. После этого мужчина устроил погром в доме, после чего пьяным и без прав сел за руль автомобиля и уехал. Его задержали и поместили под стражу на 10 суток. Расправу над птицей он отрицает.