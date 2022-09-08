«УРАЛИТИ»: в Челябинске живодер забил собаку ногами на глазах хозяйки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске живодер забил до смерти ногами таксу на глазах у ее хозяйки, сообщает «УРАЛИТИ». По информации Telegram-канала, мужчина кинул камень в голову женщины, а затем пнул собаку, бросившуюся защищать своего хозяина. После этого он достал нож и стал кричать на пострадавшую, что она якобы натравила на него таксу. Трагедия попала на видеокамеру.

Спустя некоторое время неадекватный мужчина, пнувший животное, начал преследовать хозяйку питомца и снимать ее на телефон. В результате такса умерла от разрыва печени. Придя в отделение полиции, пострадавшая обнаружила, что живодер уже написал на нее заявление.

Мне там (в полицейском участке. — NEWS.ru) конкретно сказали, что я виновата сама, что я спровоцировала, что мне сделали несколько замечаний, что я натравила собаку. Говорят, что я должна сама «спустить все на тормозах», — призналась женщина.

Ранее в комитете ветеринарии Новгородской области сообщили, что согласно статистике, 80% собак, находящихся на самовыгуле, погибает. Находясь без поводка и присмотра хозяина, питомец может попасть в ДТП, упасть с высоты, утонуть, заразиться паразитами, а также столкнуться с жестокостью других граждан. Отпускать собаку с поводка полезно, но только во время совместной прогулки с владельцем, рассказала кинолог Нина Дарсия.