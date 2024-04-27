Уралец выгнал собаку из будки, чтобы спрятаться от правоохранителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Сысертского района Свердловской области прогнал собаку и залез в ее будку, чтобы спрятаться от силовиков из отдела розыска, сообщили в пресс-службе ГУФСИН. Правоохранители проводили розыск осужденных, уклоняющихся от обязательных и исправительных работ.

В ходе проведения операции находились и те, кто прятался в необычных местах. Так, например, осужденный за угрозу убийством к наказанию в виде обязательных работ в Сысертском районе решил укрыться в собачьей будке, выгнав пса из своего дома, — сообщили в ведомстве.

За такую выходку мужчине придется отбывать наказание за решеткой.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Екатеринбурга проверяют семью, в которой родители заставили 11-летнего сына съесть сигареты, сообщили в пресс-службе городского УМВД. Родителям может грозить уголовное дело о жестоком обращении с ребенком, семью могут поставить на профилактический учет.

Родители заставили своего 11-летнего сына съесть половину пачки сигарет после того, как его поймали за курением. Уточняется, что взрослые находились в состоянии легкого алкогольного опьянения. Мальчик был отправлен в больницу. После этого у ребенка начались боли в животе и головная боль, он сбежал к тете своей матери, попросив ее о помощи.