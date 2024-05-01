Уралец рассказал, как помог поймать пьяного водителя «Газели» Житель Первоуральска помог инспекторам и остановил пьяного водителя «Газели»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Первоуральска рассказал порталу E1.RU, что помог остановить пьяного водителя «Газели», зацепившись за окно. До этого инспекторы ГИБДД устроили за автомобилистом погоню, один даже прыгнул на лобовое стекло.

Как он начал наматывать четвертый круг, я аккуратно подошел с угла и закричал ему: «Стой! Стой!» Он было остановился, а потом опять поехал! Я зацепился за приоткрытое окно, а он стал набирать скорость. Он свернул в поворот, где не было проезда, сзади — сотрудники ГИБДД, и он встал. Инспекторы выбили окно и вытащили его, — рассказал уралец.

Нарушителя скрутили и надели на него наручники. Нетрезвый водитель пытался вырваться и кричал, что у него болят кости. На мужчину составили протоколы за управление транспортом в состоянии опьянения и за неповиновение сотруднику полиции. Ему грозит крупный штраф, лишение прав на срок до двух лет, арест до 15 суток или обязательные работы.

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