Уралец замучил до полусмерти собаку и выбросил ее в мусорный бак Полиция Верхотурья проведет проверку по факту жестокого обращения с собакой

Фото: vk.com/lampa

В городе Верхотурье Свердловской области полицейские проведут проверку по факту жестокого обращения с животным, передает портал E1.ru. По словам местных жителей, мужчина держал в сарае пса и издевался над ним. Затем он выбросил полумертвое животное в мусорный бак, откуда его достали сотрудники коммунальной службы.

Сообщение зарегистрировано в отделении полиции Верхотурья. Проверку ведут участковые уполномоченные. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в отделении полиции.

В ветлечебнице псу попытались помочь — ему поставили капельницу и дали витамины. Однако прогнозы неутешительные, так как собака сильно истощена. пишут волонтеры в городском сообществе «Лампа».

Обнаружившие бедолагу жители не растерялись и отвезли в ветеринарную лечебницу, где собаке оказали необходимую помощь, поставили витамины и капельницу. У нее сильнейшее истощение. Прогнозы неутешительные: в клинике даже предлагали усыпить четвероногую, — говорится в сообщении «Лампы».

Пса удалось пристроить горожанке по имени Лариса. Она давно помогает животным, на ее передержке уже 20 собак. Теперь пса надеются вылечить.

Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело против семейной пары, которая убила соседскую собаку породы хаски. Пьяный мужчина выкрал пса, вывез его в лес и расправился с ним с особой жестокостью. Супруга снимала издевательства на видеокамеру.