Россиянин придумал интересный способ не отдавать долг знакомому Уралец инсценировал ограбление своей квартиры, чтобы не возвращать долг

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В Екатеринбурге 47-летнего мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он инсценировал ограбление своей квартиры, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Он сделал это, чтобы не возвращать знакомому 1,6 млн рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что обвиняемый занял у своего знакомого денежные средства в сумме 1,6 млн рублей. В конце марта 2024 года, не имея возможности вернуть денежные средства, попросил своего знакомого помочь ему навести беспорядок в своей квартире, — сообщили в прокуратуре.

Мужчина предоставил подельнику ключи от жилья, а после того, как инсценировка была записана на камеры наблюдения, отправился в отделение полиции. Там он предоставил лжесвидетельства и написал заявление. В надзорном ведомстве не уточнили, привлекался ли к уголовному разбирательству подельник осужденного.

Ранее в Краснодарском крае суд приговорил к 21 году лишения свободы 26-летнего убийцу, который зарубил сучкорезом бывшую сожительницу и ее отца, поскольку не хотел отдавать взятые у них в долг 110 тысяч рублей. Также мужчина признан виновным в покушении на убийство 14-летнего сына бывшей сожительницы, который смог скрыться от злоумышленника.