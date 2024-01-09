Ural Mash: младенец в поезде Москва — Чита мог умереть от коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что в пассажирском поезде Москва — Чита, где умерла семимесячная девочка, могла случиться вспышка коронавируса. По его данным, к железнодорожному вокзалу в Екатеринбурге подъехали около девяти автомобилей скорой помощи.

Как отмечают авторы канала, младенец мог умереть от COVID-19, его тело передали специалистам на станции в Кунгуре. При этом, пишет канал, на екатеринбургский вокзал прибыли сотрудники Минздрава, предположительно, чтобы проверить людей на вирус и провести необходимую дезинфекцию.

Ранее сообщалось, что семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита из-за гриппа. Отмечается, что мать с тремя детьми заболели в дороге, у них поднялась температура, в итоге младенец скончался. Как выяснили журналисты, в столице женщина отдыхала с дочкой и двумя сыновьями трех и семи лет. По дороге домой в Омск у всей семьи поднялась температура, из-за болезни малышка потеряла сознание, а позже скончалась.

Как рассказала мать скончавшейся малышки, врачи взяли анализы, которые подтвердили, что у младенца был грипп. Сейчас женщина с двумя детьми находится в детской больнице Пермского края с высокой температурой и слабостью. При этом женщина заявила, что претензий к врачам у нее нет.