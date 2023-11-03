Челябинскую область накрыл коклюш «Ural Mash»: в Челябинской области распространился коклюш

В Челябинской области растет заболеваемость коклюшем, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Как отмечается, в лицее № 95, например, на карантин отправили весь класс. По данным канала, все 28 человек заразились от одноклассника после каникул.

Также, пишет канал, зараженные есть и в челябинском лицее «Привилегия». А в Магнитогорске инфекцию обнаружили в 15 школах.

О распространении в регионе инфекции сообщает и портал 74.RU. Информацию журналистам подтвердили в детской поликлиники № 8, за которой закреплен лицей № 95. По словам врача-эпидемиолога Натальи Уральшиной, карантинные мероприятия определяются индивидуально в зависимости от количества зараженных. В некоторых случаях детей переводят на удаленку.