Ураганный ветер уронил купол храма в Бийске Купол храма обрушился в городе Бийске Алтайского края из-за ураганов

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В городе Бийске в Алтайском крае произошло обрушение купола храма из-за настигнувших регион ураганных ветров, рассказали изданию «Подъем» в храме Казанской иконы Божией Матери. Там уточнили, что в основе купола лежат деревянные конструкции, в результате происшествия никто не пострадал. Восстановительные работы начнутся, как только ветер утихнет, добавили в храме.

Купол упал, никто не пострадал. В основе купола были деревянные конструкции. Будем всё восстанавливать. Ветер ещё не стих, но порывы уже не такие сильные, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кемеровскую область и Алтайский край в ночь на 19 ноября накрыли ураганы. В ряде городов и населенных пунктов срывало крыши с домов, падали деревья, а также повреждения получила инфраструктура города. Повреждения получили также автомобили и остановки общественного транспорта. В Алтайском крае несколько населенных пунктов остались без электроэнергии.

19 ноября женщина получила серьезные травмы после того, как в Новокузнецке в Кемеровской области на нее рухнула многометровая вывеска торгового центра «Сити Молл». На помощь пострадавшей пришли очевидцы, которые коллективно подняли обрушившийся, предварительно, из-за сильного ветра элемент декора и аккуратно перенесли женщину в сторону.