Ураган в Уфе повалил деревья и отправил местную жительницу в больницу Жительница Уфы попала в больницу из-за ураганного ветра

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Мощный ураган накрыл город Уфа в Башкортостане, в результате стихии были вырваны деревья, дорожные знаки, повреждены автомобили. Также пострадала по крайней мере одна местная жительница, сообщает издание UfaTime.

Отмечается, что штормовой ветер повалил деревья в Калининском, Ленинском и Октябрьском районах города, в результате чего повреждения получили пять машин. Кроме того, стихия срывает со зданий облицовку фасадов, ролик с последствиями непогоды публикует Telegram-канал Mash Batash.

Помимо этого, с крыши школьного спортзала в Орджоникидзевском районе сорвало профнастил. Также стало известно, что из-за сильного ветра на жительницу города упал строительный щит, женщину госпитализировали.

На этом фоне в Уфе и по всей республике объявили штормовое предупреждение. В МЧС предупредили, что ураган будет бушевать до вечера, с возможными порывами ветра до 26 метров в секунду. Спасатели призвали жителей укрываться от сильного ветра в зданиях или подъездах жилых домов.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что из-за сильного ветра в Москве объявлен «желтый» уровень опасности. Предупреждение действует до 13:00 06 мая. Местами порывы северо-западного ветра могут достигать 15–17 метров в секунду, сказано в сообщении.