Ураган в Новороссийске сносит деревья и остановки

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На Новороссийск обрушился ураган, пишет Telegram-канал Kub Mash. По данным канала, порывы ветра достигают 27 метров в секунду. Непогода рвет провода, валит деревья и сносит остановки общественного транспорта.

Канал поделился кадрами из города. В публикации отмечается, что одно из упавших деревьев оборвало провода, оставив жителей без электричества. Кроме того, на кадрах видно оторванный ветром капот легкового автомобиля.

Ранее 30 апреля пыльные бури накрыли Иркутскую область, в регион пришел мощный ураган, жителей просят оставаться дома и не открывать окна. Небо в области затянуло, шквалистый ветер ломает ветки деревьев и срывает рекламные щиты. Его скорость доходит до 28 метров в секунду. Синоптики обещают, что непогода в ближайшие сутки будет набирать силу. Из-за этого возможны отключения света.

Как заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, ветер утихнет к концу дня. По его словам, ураган возник из-за резкого перепада температур, уже завтра температура в регионе не поднимется выше восьми градусов.