Ураган сорвал крыши со школ и детских садов Пензенской области

https://static.news.ru/photo/b915a040-a3a1-11eb-bed0-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Здания школ, детских садов и домов культуры получили повреждения в Пензенской области. Причиной стал шквалистый ветер, сообщили в пресс-службе правительства региона. Предварительный размер ущерба власти оценили в 16 млн рублей.

Ураган накрыл девять муниципалитетов. Две пострадавшие школы находятся в Колышлейском районе, три — в Белинском, столько же в Сердобском, по одной в Пачелмском и Неверкинском районах. Кроме того, известно о повреждениях четырёх ДК нескольких детских садов. В основном ветер срывал куски крыш.

Губернатор Олег Мельниченко распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в районах, где расположено наибольшее количество пострадавших объектов, а также оказать помощь в восстановлении кровель зданий.

Также он поручил уточнить сведения о повреждении имущества жителей во время стихии. Особое внимание будут уделять малообеспеченным и многодетным семьям.

На уточнение суммы ущерба чиновникам отведены сутки.

Ранее метеорологи предупредили жителей столичного региона о надвигающемся штормовом ветре и мощной грозе.