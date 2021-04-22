Ураган сорвал крыши со школ и детских садов Пензенской области

Здания школ, детских садов и домов культуры получили повреждения в Пензенской области. Причиной стал шквалистый ветер, сообщили в пресс-службе правительства региона. Предварительный размер ущерба власти оценили в 16 млн рублей.
Ураган накрыл девять муниципалитетов. Две пострадавшие школы находятся в Колышлейском районе, три — в Белинском, столько же в Сердобском, по одной в Пачелмском и Неверкинском районах. Кроме того, известно о повреждениях четырёх ДК нескольких детских садов. В основном ветер срывал куски крыш.
Губернатор Олег Мельниченко
Также он поручил уточнить сведения о повреждении имущества жителей во время стихии. Особое внимание будут уделять малообеспеченным и многодетным семьям.
На уточнение суммы ущерба чиновникам отведены сутки.
Ранее метеорологи предупредили жителей столичного региона о надвигающемся штормовом ветре и мощной грозе.