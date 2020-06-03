Ураган оставил без света и воды муниципалитеты Ингушетии

https://static.news.ru/photo/5ff46844-a5e0-11ea-a881-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Власти Ингушетии перевели на усиленный режим работы все службы, способные устранить последствия ураганного ветра с дождём и градом. Стихия разбушевалась в республике вечером 3 июня.
Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, многие жители республики остались без света и воды. С домов сорваны крыши, деревья повалены ветром, — говорится в сообщении главы региона Махмуд-Али Калиматова, размещённого в Instagram.
В муниципалитетах власти просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что как минимум 11 автомобилей получили повреждения в Москве во время грозы с порывистым ветром, из-за которой объявлен жёлтый уровень погодной опасности. По уточнённым данным, произошло падение 33 деревьев, люди не пострадали.