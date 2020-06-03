Ураган оставил без света и воды муниципалитеты Ингушетии

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Гроза вечером 3 июня привела к обесточиванию трёх районов Чечни с населением более 187 тысяч человек. На подстанции отключилась система шин.

По информации РИА Новости, отключение электроэнергии затронуло Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский и Грозненский районы. Аварии предшествовало отключение на высоковольтной линии Плиево — Самашки, после которого электроснабжения на два часа лишились почти 98...