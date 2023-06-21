Ураган оставил без света более 100 населенных пунктов в Омской области В Омской области 104 населенных пункта остались без света из-за ураганного ветра

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Ураганный ветер стал причиной отключения электроснабжения в 104 населенных пунктах Омской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко. По его словам, к настоящему времени подача электроэнергии восстановлена.

Ураганный ветер, который сутки бушует на территории Омской области, вчера привел к отключению электроснабжения в 104 населенных пунктах. Все аварийные ситуации были оперативно устранены. Спасибо энергетикам за работу, — написал глава региона.

Он также рассказал, что в Горьковском районе от ветра пострадала кровля Суховского центра культуры. Хоценко поручил местным властям оперативно устранить последствия непогоды.

Губернатор добавил, что 21 июня в Омске возможен сильный ветер порывами 25 м\с. Он призвал жителей быть бдительными и осторожными.

Ранее сообщалось, что на американский штат Флорида обрушился сильный шторм. В опасности из-за непогоды оказались свыше 43 млн человек. Без электричества остались более 470 тысяч американцев. От шторма также пострадали 220 тысяч жителей штата Оклахома 98 тысяч человек в Луизиане.