Власти опровергли слух об эвакуации из-за взрыва в Энгельсе Губернатор Саратовской области о взрыве в Энгельсе: ЧП в жилых кварталах не было, угрозы нет

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг информацию о ЧП в жилых кварталах Энгельса Саратовской области и об эвакуации жителей из-за взрыва. До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что в городе прозвучали взрыв и сирена в районе аэродрома стратегической авиации. По информации канала, ночью мог быть сбит беспилотник.

Губернатор отметил, что сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры.

Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Журналисты URA.RU обратились в Министерство обороны РФ, но комментариев пока не поступило.

Утром 5 декабря рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали. По данным российской стороны, Украина использовала для атаки БПЛА советского производства. Дроны были перехвачены средствами ПВО.