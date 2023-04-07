Ura.ru: в крупном российском городе выявили вспышку кори В Железнодорожном районе Екатеринбурга выявлена вспышка кори

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга выявили вспышку кори, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации агентства, заболевание диагностировали у иностранных рабочих. Всех заразившихся госпитализировали.

Предположительно, это были жители многоквартирного дома на Билимбаевской, 25/4. На место выезжала машина скорой медицинской помощи. Заболевших госпитализировали в одно из медучреждений уральской столицы, — сказал источник.

В свердловском министерстве здравоохранения сообщили, что были госпитализированы горожане с подозрением на инфекционное заболевание. В ведомстве отметили, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает агентство.

Ранее врач Антон Ершов заявил, что миру грозит глобальная пандемия кори, так как «маховик уже запущен» и вскоре болезнь будет повсюду. Он добавил, что угроза распространения кори возникла из-за «антивакцинальной» пропаганды, которая привела к росту числа непривитых.

Иммунолог Владимир Болибок объяснил, что единственным эффективным способом профилактики кори является вакцинация. По его словам, также существует альтернативный способ обезопасить себя от инфекции, который не входит в клинические рекомендации. При контакте непривитого ребенка с больным корью можно применить иммуноглобулин.