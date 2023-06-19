URA.RU: в Елани сгорел дотла штаб дивизии ЦВО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Информационное агентство URA.RU со ссылкой на источник сообщило, что в Еланском гарнизоне в Свердловской области сгорел штаб дивизии Центрального военного округа. По его информации, пожар начался еще вечером 18 июня, сейчас экстренные службы разбирают завалы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ночью сгорел штаб дивизии в Елани. Полыхнуло еще вечером. Сейчас разбирают завалы, — рассказал собеседник URA.RU.

По данным источника, сейчас на месте происшествия находится командование ЦВО. О причинах пожара не сообщается.

В конце мая сообщалось о пожаре в здании Министерства обороны России, расположенном в центре Москвы. Отмечалось, что возгорание случилось на одном из балконов здания. В результате происшествия никто не пострадал.

6 января в здании пресс-службы российского Министерства иностранных дел в Москве произошел пожар. Огонь вспыхнул по адресу: Смоленская-Сенная площадь, 32–34.По словам представителя МИД Марии Захаровой, в качестве возможной причины ЧП рассматривается короткое замыкание. Дипломат отметила, что возгорание произошло в подвале здания.