URA.RU сообщило о гибели мобилизованного в ходе СВО на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

URA.RU сообщило о гибели мобилизованного жителя Краснотурьинска Свердловской области в ходе спецоперации на Украине. Агентство отмечает, что факт гибели мужчины подтвердили в военном комиссариате Краснотурьинска и Карпинска. Ранее о смерти военного сообщила его супруга.

10.10.2022 года погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины наш любимый, добрый, отзывчивый, наш самый лучший и единственный, наш родной папочка, муж, сын, братик, наш самый лучший и преданный на свете друг, — цитирует агентство слова супруги погибшего, опубликованные во «ВКонтакте».

URA.RU отмечает, что в военкомате Краснотурьинска коротко прокомментировали смерть военнослужащего: «Факт подтвержден».

Ранее правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей, помимо государственных выплат. Представители военного комиссариата выразили соболезнования родным солдат и пообещали оказать всю необходимую помощь.

По информации властей, все погибшие — жители Южного Урала. На службу их отправлял военкомат Коркинского района.