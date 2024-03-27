Управляющий рудником «Пионер» арестован после обвала на шахте В Амурской области предъявили обвинение управляющему рудником «Пионер»

В Амурской области предъявили обвинение управляющему директору рудника «Пионер», где в результате обрушения оказались заблокированными под землей 13 горняков, сообщила пресс-служба местного Следственного комитета. Мужчину задержали 25 марта. Его обвиняют в нарушении требований безопасности при ведении работ.

Управляющему директору рудника «Пионер», задержанному накануне, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ), — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что обвиняемый знал о наличии в пределах месторождения заполненного водой карьера, однако не предпринял мер по его осушению. Это бездействие привело к прорыву воды и обвалу горных пород.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. О судьбе заблокированных в шахте 13 рабочих до сих пор ничего не известно, отметили в СУ СК.

Накануне в МЧС сообщили, что во время поисково-спасательной операции получены свидетельства наличия воды внутри шахты. Спасатели приостановили возведение перемычек на глубине на фоне возросших рисков и занимаются ее откачкой.

Эксперт по выживанию Михаил Макеев ранее заявил, что спасение застрявших в Приамурье горняков будет зависеть от того, насколько шахта оборудована. По его словам, в частности, речь идет о системе жизнеобеспечения, которая позволяет находиться там продолжительное время в ожидании спасателей.