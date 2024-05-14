Управляемую авиабомбу Hammer и беспилотник ВСУ сбили под Белгородом

ВС РФ предотвратили попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением управляемой авиабомбы Hammer и БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. ПВО сбила объекты над территорией Белгородской области.

С 18.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемой авиабомбы «Hammer» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО, сообщал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, после отражения атаки в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях выбиты окна. Он добавил, что пострадавших нет.

13 мая Гладков рассказывал, что 19 человек погибли в результате обстрелов Белгорода украинскими войсками за минувшие два дня. По его словам, 15 горожан стали жертвами удара по многоэтажному дому, в котором произошло обрушение подъезда, еще 27 получили ранения.