«Упорные бои»: стало известно о продвижении ВС РФ у курского монастыря Российские войска продвинулись в районе монастыря в Горнале Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись вперед в районе Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, противник также выбит из нескольких опорных пунктов на юге Суджанского района.

Бойцы ВС РФ продвинулись в районе монастыря и села Горналь в ходе упорных боев, — сказал источник.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал первые кадры из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, который, как сообщается, был освобожден от ВСУ российскими войсками. Обитель взяли штурмом бойцы 1-й роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты.

На опубликованных кадрах один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой. Военкоры отмечают, что в настоящее время на территории монастыря продолжаются ожесточенные бои. По их данным, обитель была ключевым опорным пунктом ВСУ у села Горналь, так как расположена на господствующей над Суджанским районом высоте.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Калиново в зоне военной операции. Это село находится в Донецкой Народной Республике.