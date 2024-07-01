Ленинградский зоопарк показал жующих одуванчики и клевер мар

Фото: Christian Hütter/imageBROKER.com/Global Look Press

Ленинградский зоопарк показал кадры, на которых мары жуют свежую зеленую траву, несмотря на сильный ветер. Однако, судя по видео в Telegram-канале, некоторым представителям этой особи погодные условия показались неблагоприятными для обеда, поэтому они решили его отложить.

Наши мары — сама невозмутимость. Если есть одуванчики и клевер, то ни жара, ни сильный ветер им не помеха. Хотя ветер все же ввел в ступор некоторых членов стаи, — подписали видео сотрудники зоопарка.

Там также отметили, что их часто путают с зайцами, а иногда и вовсе называют карликовым оленям, хотя на самом деле грызуны являются дальними родственниками морских свинок. Они обитают в Южной Америке: в пампасах Аргентины и на просторах Патагонии.

Ранее Московский зоопарк показал трех голубых барашков, которые появились на свет с разницей в неделю. У одной самки родилось сразу два малыша, что в природе встречается редко. Интересно, что все малыши — особи женского пола. Называют так этих барашков из-за окраски: часто их коричневато-серый цвет имеет голубоватый оттенок. Изучают мир они на Турьей горке, на Новой территории, где расположена искусственная скала, которая имитирует естественную среду обитания животных высокогорья.