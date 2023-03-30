«Уперлись лбом»: военный эксперт об успехах ЧВК «Вагнер» в Артемовске Эксперт рассказал о тяжелой ситуации для ЧВК «Вагнер» под Артемовском

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ЧВК «Вагнер» крепко уперлись лбом в передовые части гарнизона ВСУ в Артемовске (переименован в Бахмут), заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он добавил, что взятие города остается лишь вопросом времени, поскольку украинцы не могут его деблокировать из-за российской артиллерии и авиации.

По его словам, у ВСУ в Артемовске мало тяжелой техники и артиллерии, но у них есть достаточно много пехотных противотанковых и противовоздушных средств, что создает серьезную проблемы для продвижения российских частей.

Отсюда и просьба Пригожина к военным, чтобы они «не щелкали» и продвинулись по флангам вглубь и не дали ВСУ охватить его людей. И продвижение по флангам, хоть и небольшое, но есть, порядка 700 – 1000 метров были заняты за последние сутки, — заявил Матвийчук.

Он добавил, что у Киева остались серьезные резервы в Часов-Яру, но ситуация сложилась так, что сейчас при начале движения в Артемовск они будут практически полностью уничтожены российской артиллерией и авиацией.

Так как, сейчас практически все это пространство находится под нашим огневым контролем. И вариантов деблокировать Артемовский гарнизон у ВСУ, считайте, не осталось, — отметил Матвийчук.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что ВСУ в день теряют от 100 до 200 человек под Артемовском, так что настолько крупные потери могут заставить Киев оставить город. По данным издания, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.