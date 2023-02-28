Упавший в Подмосковье беспилотник оказался иностранным

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Беспилотник, упавший около газораспределительной станции вблизи деревни Губастово в Подмосковье, оказался иностранным, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там уточнили, что этот БПЛА не стоит на оснащении у российских подразделений.

Упавший беспилотный летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений. Он оказался иностранным, — сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Mash, в Коломне упал ударный беспилотник UJ-22 Airborne, который выпускается на Украине. По словам источника Mash, у дрона могло закончиться топливо, после чего он резко потерял высоту и повредил крыло, зацепившись за дерево.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотника в городском округе Коломна и предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, выяснением обстоятельств инцидента занимаются ФСБ и другие компетентные органы. Также сообщалось, что дрон упал рядом с газовой компрессорной станцией «Воскресенск», на работу объекта происшествие не повлияло.