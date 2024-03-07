Упавший в Петербурге беспилотник повредил иномарку с «дьявольским» номером «Фонтанка»: упавший в Петербурге беспилотник повредил иномарку с номером 666

В Санкт-Петербурге беспилотный летательный аппарат повредил автомобиль Lexus с номером 666, сообщает «Фонтанка». По ее информации, владелец иномарки обратился в правоохранительные органы после падения дрона на Пискаревском проспекте. Мужчина живет в соседнем дворе рядом с местом происшествия, его дом повреждений не получил.

Как передает издание, в настоящее время известно о восьми поврежденных автомобилях при атаке беспилотника. Все владельцы машин обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга, чьи квартиры пострадали от падения дрона, получат компенсации в размере от 25 до 150 тысяч рублей. Деньги на ремонт жилищ будут выделены из бюджета города.