Упавший телевизор насмерть задавил двухлетнюю девочку в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетняя девочка из города Приозерска, расположенного в Ленобласти, погибла в собственной квартире после того, как на нее рухнул телевизор, сообщает 78.ru. Инцидент произошел на улице Калинина.

Девочка играла со своим трехлетним братом в квартире, однако в какой-то момент тумба опрокинулась и телевизор рухнул прямо на нее. По информации издания, семья, где воспитывалась девочка, полная и на учете не стоит. Труп ребенка направили в морг.

Ранее девятилетний ребенок погиб в подмосковных Химках, сорвавшись с окна 21-го этажа. Он занимался с родителями физкультурой на улице и в этот день пришел домой раньше них. Мальчик потерял равновесие, когда залез на подоконник, чтобы проверить, далеко ли мама с папой. Несколькими днями ранее ребенок сломал ключицу, упав с самоката, из-за этого рука у погибшего была загипсована, а маневренность — ограничена.

До этого в Саратовской области семилетний ребенок умер из-за игр с фломастером. Школьник засунул в рот колпачок, который попал в дыхательные пути. Задыхающегося ребенка обнаружили родители, они экстренно доставили сына в больницу. По прибытии в медучреждение мальчик не подавал признаков жизни, врачи констатировали его смерть.