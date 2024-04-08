Упавший под Смоленском мост оставил без газа почти 9 тысяч человек В Смоленской области упавший мост перекрыл газоснабжение в два района

Фото: МЧС России/ТАСС

В Смоленской области из-за обрушения путепровода были повреждены сети газоснабжения, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на данные Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики. Без газа остались 69 юридических лиц, 5 котельных и около 8,8 тысячи физических лиц. По поручению губернатора Василия Анохина на месте ЧП работают аварийные бригады.

Из-за обрушения путепровода в Вязьме повреждены сети газоснабжения <...>. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, — сказано в сообщении.

В городе Вязьме Смоленской области 8 апреля обрушился путепровод. В это время на мосту находились три легковых автомобиля и один грузовой. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в результате ЧП пострадали пять человек, в том числе 13-летний подросток. У всех диагностировали множественные травмы. Погибла одна женщина.

Ранее в Кузбассе после обрушения моста жители поселков Таежно-Михайловка, Таежно-Александровка и Туйла Мариинского муниципального округа оказались изолированными. В СУ Следственного комитета РФ по Кемеровской области сообщили, что по факту ЧП организовали проверку.