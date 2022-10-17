Упавший на дом в Ейске самолет повредил 15 квартир

Фото: Социальные сети

Место падения самолета в Ейске

Упавший на жилой дом в городе Ейске Краснодарского края самолет повредил 15 квартир, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, огонь охватил с первого по пятый этаж здания.

В 18:20 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме. На место направлены службы экстренного реагирования. В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с первого по пятый этажи жилого дома. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о погибших и пострадавших в данный момент уточняется. Социальные объекты не повреждены, отметил представитель администрации города. Жильцов многоэтажки отправили в три пункта временного размещения.

Как заявили в Минобороны России, военный самолет Су-34 потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет.

Кадры падения самолета опубликовали очевидцы. На месте ЧП работают две бригады скорой помощи, подобраться к дому сложно из-за сильного задымления, во дворе загорелось топливо.