https://static.news.ru/photo/a88f9da4-3e88-11ea-a1e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: dm/vk.com

Жительница села Санниково Алтайского края, Татьяна Кадукина, прославившаяся в конце 2019 года тем, что упала в ноги Дмитрию Медведеву с просьбой дать горячую воду, теперь хочет стать муниципальным депутатом.

Как сообщает «МК на Алтае», четыре года назад Кадукина уже пробовала баллотироваться, но, по её словам, ей помешали местные чиновники. Сейчас она тоже не уверена в победе, но считает своим долгом помогать землякам.

Женщина, после смерти матери, с шести лет воспитывалась в детдоме. Когда выросла, добивалась выдачи жилья через суд. Горячую воду в многоквартирном доме она ждала, как говорит, 20 лет. Именно после встречи с Медведевым дело сдвинулось — горячую воду обещают дать в сентябре 2020 года. Татьяна Кадукина живёт одна: муж умер, дочь в внуками уехали в Барнаул, поэтому времени для депутатской работы у неё предостаточно.

Как писал NEWS.ru, Татьяна Кадукина попросила главу правительства страны помочь с налаживанием подачи горячей воды в многоквартирном доме, где она проживает. Кадукина пожаловалась премьеру, что указанная проблема является для неё и её соседей актуальной уже очень давно. По словам пенсионерки, горячая вода в доме отсутствует с 2016 года из-за некорректной работы газовой котельной. Дмитрий Медведев выслушал жительницу села и заверил, что после совещания к ней зайдёт губернатор Виктор Томенко. Он отметил, что такая ситуация недопустима.