Жительница села Санниково Алтайского края, Татьяна Кадукина, прославившаяся в конце 2019 года тем, что упала в ноги Дмитрию Медведеву с просьбой дать горячую воду, теперь хочет стать муниципальным депутатом.
Как
Женщина, после смерти матери, с шести лет воспитывалась в детдоме. Когда выросла, добивалась выдачи жилья через суд. Горячую воду в многоквартирном доме она ждала, как говорит, 20 лет. Именно после встречи с Медведевым дело сдвинулось — горячую воду обещают дать в сентябре 2020 года. Татьяна Кадукина живёт одна: муж умер, дочь в внуками уехали в Барнаул, поэтому времени для депутатской работы у неё предостаточно.
Как писал NEWS.ru, Татьяна Кадукина попросила главу правительства страны помочь с налаживанием подачи горячей воды в многоквартирном доме, где она проживает. Кадукина пожаловалась премьеру, что указанная проблема является для неё и её соседей актуальной уже очень давно. По словам пенсионерки, горячая вода в доме отсутствует с 2016 года из-за некорректной работы газовой котельной. Дмитрий Медведев выслушал жительницу села и заверил, что после совещания к ней зайдёт губернатор Виктор Томенко. Он отметил, что такая ситуация недопустима.
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