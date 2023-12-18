В Петербурге сосулька убила дворника «Фонтанка»: сосулька упала с крыши и убила дворника в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Упавшая с крыши дома наледь убила 31-летнего мужчину в Санкт-Петербурге, сообщает издание «Фонтанка». Трагедия произошла возле дома № 10 по проспекту Мечникова в Калининском районе из-за неочищенной вовремя крыши. По словам очевидцев, погибшим оказался местный дворник. На месте работают правоохранители.

Генеральный директор «Жилкомсервиса № 3 Калининского района» Александр Лазарев заявил журналистам, что крышу дома очищали в субботу. Он также утверждал, что погибший не является работником коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге травмы из-за падения ледяных глыб с крыш домов получили четверо горожан. Серьезнее всех пострадал 60-летний мужчина, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб темени и закрытый перелом грудины. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей.

До этого в Тульской области под тяжестью снега частично обрушилась крыша производственного предприятия площадью 1,8 тыс. кв. м. Отмечается, что само здание было построено в 1973 году. В нем производятся средства личной гигиены. В результате инцидента никто не пострадал, прокуратура организовала проверку.