Упавшая с крыши ледяная глыба сбила москвичку с ног

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ледяная глыба упала с крыши на женщину на западе Москвы, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по столице. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Пострадавшую доставили в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

10 января 2024 года произошло падение льда с крыши здания, расположенного на площади Победы в городе Москве, в результате которого женщина 1972 года рождения получила телесные повреждения, — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Криминалисты осматривают место ЧП и устанавливают полную картину произошедшего.

Ранее в центре Москвы глыба льда упала с крыши здания и повредила козырек около входа в магазин, а также несколько иномарок. Это произошло рядом с многоквартирным домом на 3-й Фрунзенской улице. Местные жители рассказали, что коммунальные работники не очищали крышу на протяжении месяца, несмотря на многочисленные жалобы граждан.

В Уфе ледяная глыба свалилась на крышу припаркованной иномарки, в которой находилась 24-летняя девушка. В результате удара пострадавшая потеряла сознание и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.