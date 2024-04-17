Унижение матери дорого обошлось жительнице Кузбасса В Прокопьевске дочь заплатит матери 60 тысяч рублей за избиения и унижения

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В городе Прокопьевске Кемеровской области 46-летняя женщина признана виновной в унижении и избиении 79-летней матери, сообщает пресс-служба УСД Кузбасса. Зенковский районный суд потребовал от нее заплатить родственнице 60 тысяч рублей в качестве компенсации.

Судом было установлено, что ответчик, являясь дочерью истца, умышленно нанесла своей матери побои. Кроме физической боли истцу были причинены и особые нравственные страдания, вызванные внезапностью совершенных в отношении нее противоправных и унижающих человеческое достоинство действий близким ей человеком, — сообщили в суде.

В иске пенсионерка требовала от дочери 100 тысяч рублей в качестве компенсации, но суд снизил сумму почти вдвое. При этом он потребовал от родственницы пострадавшей выплатить судебные расходы — 20 570 рублей. Подсудимая на суд не явилась, не раскаялась и не пыталась загладить вину.

Ранее в Чувашии 61-летняя женщина убила девятилетнего внука. Женщина скрылась с места преступления, однако ее нашли по горячим следам. Предполагается, что подозреваемая могла задушить ребенка днем 12 апреля, когда находилась вместе с ним в квартире.