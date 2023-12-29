В Томске задержанный за разбой налетчик вернул знакомому 750 тысяч рублей В Томске рецидивист отобрал у знакомого почти 1 млн рублей и возместил 750 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Томске задержали рецидивиста, напавшего с пистолетом на знакомого и отобравшего у него почти 1 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД. Свои действия злоумышленник объяснил обидой на потерпевшего, ведь тот раньше его «унижал и материл». Задержанный уже вернул часть похищенных средств. Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Налетчик, задержанный полицией Томска за разбой, возместил потерпевшему почти 750 тысяч рублей. Злоумышленником оказался ранее судимый 33-летний местный житель. <...> Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — говорится в сообщении.

По данным МВД, злоумышленник напал на знакомого днем 28 декабря. Он надел маску и подбежал к потерпевшему сзади, после чего схватил за капюшон и потребовал передать ему все деньги. Отмечается, что налетчик угрожал мужчине предметом, похожим на пистолет. Сам он на кадрах оперативной съемки уточняет, что оружие было пневматическим.

Он (потерпевший. — NEWS.ru) меня раньше унижал, материл. А у меня была обида на него. Поэтому я решил, что его деньги заберу, потому что он меня унижал деньгами, — признался задержанный.

Всего рецидивист похитил 900 тысяч рублей. После задержания он возместил потерпевшему часть украденных средств в размере 750 тысяч рублей. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа заказала убийство родного брата, чтобы стать единственной владелицей их общей квартиры. В качестве исполнителя она выбрала знакомого бездомного. Поскольку денег у девушки не было, она пообещала киллеру заселить его к себе домой вместо будущей жертвы.