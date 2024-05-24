«Уникальный случай»: полицейский выжил после удара ножом глубоко в голову Врач Тюликов: мужчина выжил и пошел на поправку после удара ножом в голову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге врачи спасли сотрудника полиции, который получил удар ножом глубоко в голову, рассказал изданию «Доктор Питер» заведующий нейрохирургическим отделением НИИ им. Джанелидзе нейрохирург Константин Тюликов. По его словам, пациент активно идет на поправку.

По информации врача, полицейского ударил ножом психически нездоровый человек. Согласно показаниям томограммы, ситуация была критическая, лезвие вошло глубоко в мозг. Тем не менее после операции, которую провели доктора дежурной службы, мужчина пошел на поправку, с каждым днем чувствуя себя все лучше. На сегодняшний день он продолжает лечение в стационаре, при этом ходит и обслуживает себя самостоятельно.

Я считаю этот случай уникальным: при ударе в голову нож проник до середины головного мозга, повредил при этом множество путей, но в итоге ущерб для здоровья и сознания пациента был минимальным, — сказал Тюликов.

Ранее сообщалось, что врачи Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге выкачали из пациента почти девять литров мочи. Отмечается, что изначально 70-летний мужчина поступил из другой клиники с диагнозом «гигантское образование в брюшной полости», которое хорошо прощупывалось при пальпации живота. Однако после проведения экстренных исследований выяснилось, что это перерастянутый мочевой пузырь.