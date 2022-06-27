Уникальный музей открыли на башне монастыря в Вологодской области

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Посетители у стен Кирилло-Белозерского монастыря в Вологодской области

На Белозёрской башне Кирилло-Белозёрского монастыря в Вологодской области открыли уникальный музей, сообщает ОТР. После реконструкции башня доступна для туристов, которые смогут увидеть 5000 предметов, созданных местными мастерами. Среди них вышивка, ткани, половики, имеющие многовековую историю.

Особый интерес гостей вызывает коллекция старинных прялок, одна из лучших в России. Сохранность артефактов обеспечивается современной климат-системой, которая регулирует температуру и влажность.

Такого я не видела ни в одном музее нашей России. Это уникальное фондохранилище, и то, что оно будет открыто для всех и сохранено здесь такое количество экспонатов, это, конечно, шедеврально. Поэтому я всем рекомендую посетить фондохранилище, посетить именно эту экспозицию, — поделилась впечатлениями туристка Ирина.

Белозерская башня была построена в XVII веке, сейчас в ней пять ярусов выставочных пространств. К открытию музея приурочена Всероссийская конференция специалистов по народным промыслам.

Фонд «Моя история» и музей-заповедник «Херсонес Таврический» ранее анонсировали всероссийский проект «Волонтёры наследия. Херсонес» в Севастополе. Приглашаются волонтёры со всей страны, которые смогут принять участие в археологических раскопках на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе, а также в реставрационных работах по восстановлению храма.