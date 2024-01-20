«Уничтожить Россию может только она сама»: кто стоит за акциями в Башкирии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Начавшиеся в Баймаке протесты в защиту общественного активиста, приговоренного к четырем годам тюрьмы за разжигание ненависти, продолжились в столице Башкирии Уфе. В Кремле пока не считают митинги в этом регионе массовыми беспорядками и призывают местные власти решить проблему. Кто стоит за дестабилизацией обстановки в Башкирии, как скоро закончатся несанкционированные митинги и есть ли связь между ними и специальной военной операцией на Украине — в материале NEWS.ru.

Что известно о протестах в Башкирии и какова реакция Москвы

Баймакский районный суд Башкирии в пятницу, 19 января, объявил об аресте девятерых участников несанкционированной манифестации в поддержку экоактивиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По сообщениям объединенной пресс-службы судов республики, эти лица проведут под стражей от 8 до 15 суток по административному протоколу о неповиновении полиции.

Это не первый судебный вердикт, вынесенный после акций в Баймаке — маленьком райцентре, расположенном в полутысяче километров от Уфы. До этого в среду, 17 января, Кировский районный суд Уфы уже назначил административные аресты шести участникам митинга в поддержку Алсынова, которых отправили под стражу на срок от 10 до 13 суток. Их обвинили в нарушении установленного порядка организации или проведения митинга. Позже по аналогичной статье под стражу отправили еще двоих: на 13 и 14 дней соответственно.

Фото: vk.com/id82522357/Страница Фаиля Алсынова в VK Фаиль Алсынов

В пятницу, 19 января, события в Башкирии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле не считают их массовыми протестами.

«Там есть отдельные проявления, которые, скорее, штатно в компетенции местных властей и органов правопорядка исключительно. Я категорически не соглашусь с тем, что это массовое», — подчеркнул Песков.

Хотя ситуация и не переросла в массовые беспорядки, оставлять ее без внимания нельзя, убежден политолог Павел Данилин. «Конечно, это не то, что было в октябре в аэропорту Махачкалы. Но все равно нельзя говорить, что это все незначимо. Это попытка раскачать ситуацию. ФСБ, МВД должны разбираться вместе с региональными властями», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

С чего начались протесты в Башкирии

В понедельник, 15 января, Баймакский районный суд Башкирии собирался вынести приговор по делу Фаиля Алсынова, поводом для которого послужила его речь на митинге против незаконной золотодобычи в Зауралье. По версии следствия, в ходе своего выступления активист в резко негативной форме высказался о жителях Кавказа и Средней Азии. Алсынов произнес на башкирском термин «кара халык». Как установила лингвистическая экспертиза, он может означать «простой народ» или «черный народ» — аналитики пришли к выводу, что имелся в виду именно второй вариант.

В день заседания у суда собрались, по данным СМИ, от 3 до 5 тыс. человек, выступивших в защиту Алсынова. Оно было перенесено на 17 января. На этот раз приговор был объявлен: активиста признали виновным по части 1 статьи 282 УК (разжигание ненависти) и назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Алсынов не признал свою вину и пообещал обжаловать приговор, а вокруг суда вновь собрались его сторонники, — и на этот раз в толпе раздались лозунги, прямо не связанные с уголовным делом. Некоторые требовали отставки главы Башкирии Радия Хабирова.

Фото: t.me/radiyhabirov Радий Хабиров

Политолог Сергей Марков связывает поведение жителей Уфы и Баймака с деятельностью одного из предшественников Хабирова, Муртазы Рахимова. По мнению эксперта, бывший глава Башкирии много лет "шантажировал федеральный центр угрозой местного национализма".

«Для этого он обеспечивал повышенное финансирование тех районов, где преобладает башкирское население. Туда, где их доля составляет 70–80%, направляли приоритетно деньги. Когда пришел Радий Хабиров, он избавился от этой дискриминационной схемы, обеспечил равное финансирование. Поэтому образовалось несколько районов, где недовольны Хабировым, так как он забрал привилегии», — высказал мнение в разговоре с NEWS.ru Марков.

Митинги в поддержку Алсынова в итоге все же переросли в беспорядки, считают в Следственном комитете, возбудившем уголовное дело. Ведомство заявляло, что во время протестов пострадали несколько человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

Утром в пятницу в Уфе также прошла неформальная акция в поддержку Алсынова, скорее напоминавшая перформанс. Как сообщили СМИ, на площади Салавата Юлаева собрались несколько сот человек, которые начали водить хороводы и петь башкирские народные песни. Силовики предупредили о несанкционированности собрания, на что участники акции заявили, что пришли просто «посмотреть на памятник». По данным издания «Блокнот», несколько протестующих попытались спровоцировать стражей порядка, но зачинщиков задержали.

Кто такой Фаиль Алсынов

37-летний Алсынов — уроженец одного из сел в Зилаирском районе Башкирии. В республике он известен как общественный деятель. Еше в 2007 году он вступил в незарегистрированную организацию «Кук-Буре», которая называла своей целью «защиту прав и интересов башкир в России». «Кук-Буре» проводила несанкционированные митинги за сохранение должности президента Башкирии и конкурентные выборы главы республики в 2014 году.

Фото: vk.com/id82522357/Страница Фаиля Алсынова в VK Фаиль Алсынов

С 2011-го по 2014-й Алсынов работал в аппарате Всемирного курултая башкир — союза региональных общественных организаций. Однако, как рассказывал башкирский активист Руслан Габбасов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), был снят с должности после критики в адрес тогдашнего главы региона Рустэма Хамитова.

В 2014 году «Кук-Буре» распалась, а Алсынов организовал Башкирскую общественную организацию «Башкорт» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Она провела серию акций за отставку Хамитова и в 2018 году поддержала протесты башкир в Темясово и Сибае против пребывания в регионе рабочих из Чечни и курдских мигрантов. Однажды члены «Башкорта» пытались устроить суд Линча, — самовольно задержали чеченцев и обвинили их в нападениях на местных жителей.

В 2020 году Верховный суд республики признал «Башкорт» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Прокуратура приложила к делу документ, в котором, по ее версии, содержались призывы активистов к выходу региона из состава России. Сторона защиты называла документ фиктивным.

Алсынов участвовал в митингах по защите шихана Куштау, переданного для разработки Башкирской содовой компании. После протестов от этой идеи решили отказаться. Об активисте тогда заговорили и в других российских регионах. После начала СВО он критиковал проведение мобилизации и был оштрафован судом на 10 тысяч рублей.

Фото: vk.com/id82522357/Страница Фаиля Алсынова в VK Фаиль Алсынов

Предыдущие массовые незаконные акции в России

За несколько месяцев до событий в Башкирии массовые беспорядки прошли в другом мусульманском регионе — Дагестане. В октябре, вскоре после обострения палестино-израильского конфликта, толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива и попыталась устроить самосуд над пассажирами. Ущерб для аэропорта составил около 10 млн рублей.

Следственный комитет возбудил по факту беспорядков уголовное дело, по подозрению в причастности к беспорядкам были задержаны более 80 человек. Президент России Владимир Путин впоследствии заявил, что ситуация в Махачкале подогревалась через социальные сети — «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».

Ранее, в 2021 году в некоторых городах РФ прошли акции в поддержку блогера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), задержанного в московском аэропорту после возвращения из Германии. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что шествия были организованы под влиянием Запада. Она сообщила, что посольство США в Москве «опубликовало маршруты протестов в городах России и вбросило информацию о походе на Кремль».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Кто стоит за протестами и сколько они продлятся

После акций в Баймаке глава республики Радий Хабиров также обвинил в попытках дестабилизировать обстановку Запад. Он заявил, что есть люди, часть которых находится за границей и которые, «по сути, являясь предателями России, призывают к отделению Башкортостана от России». Он пообещал «показать истинное лицо» тех, кто действует «под маской доброго экоактивиста».

Павел Данилин тоже не исключает, что зарубежные силы не просто координируют, а инициируют протесты. «Имеется проблема, а также активисты, которые ей занимаются. Есть внешние игроки, которые на этой проблеме делают хайп, а также устраивают „разводки“ между башкирами и татарами, русскими и башкирами, дагестанцами и евреями и так далее. Когда стало понятно, что нанести военное поражение России не получилось, Запад начал искать пути, чтобы ударить по ней изнутри. Там понимают, что своими усилиями у них не получается уничтожить Россию — сделать это может только она сама», — высказал мнение политолог.

Сергей Марков ожидает, что в ближайшее время уличные акции прекратятся. По его мнению, уже сейчас на них выходит все меньше участников и они скоро поймут, что власть не пойдет на поводу у протестующих.

«Власть проявила волю: задержала несколько десятков организаторов и четко заявила, что никакого компромисса не будет, поскольку это сепаратисты, а никакие не экологи. Увидев это, население поняло — поддерживать такие выступления бесперспективно и в какой-то мере опасно, и ушло с митингов», — заключил эксперт.

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